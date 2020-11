US-Bank an Anleger: Zeit für mehr Risiko

Die Bank Morgan Stanley erwartet eine v-förmige Konjunkturerholung 2021 und rät zu weniger Cash. Andere auch.

Strategen von Morgan Stanley sehen im nächsten Jahr ein günstiges Umfeld sowohl für Aktien als auch für Unternehmensanleihen. Dafür spreche die Erwartung einer „v-förmigen“ Konjunkturerholung, größere Klarheit in Bezug auf Covid-19-Impfstoffe und die anhaltende Unterstützung der Politik.



In einem diese Woche veröffentlichten Ausblick für 2021 empfiehlt ein Team um Andrew Sheets den Anlegern eine Übergewichtung von Aktien und Unternehmensanleihen gegenüber Bargeld und Staatsanleihen sowie Dollar-Verkäufe. Die Volatilität werde voraussichtlich sinken, schreiben die Strategen. Anleger an den Rohstoffmärkten sollten „geduldig“ sein.