Vlhova holt das Levi-Double

Vlhova in Levi.

Die Slowakin Petra Vlhova gewinnt auch den zweiten Slalom in Finnland. Wieder auf dem Stockerl: Katharina Liensberger.

Kugelverteidigerin Petra Vlhova hat auch den zweiten Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Damen in der neuen Saison gewonnen und damit das Levi-Double geschafft. Die Slowakin setzte sich am Sonntag 0,31 Sekunden vor der Schweizerin Michelle Gisin und 0,50 vor Katharina Liensberger durch. Die Vorarlbergerin wurde damit am Polarkreis zweimal Dritte. Hinter Wendy Holdener (SUI) landete die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin auf Platz fünf.

Die ÖSV-Damen präsentierten sich erneut stark, Franziska Gritsch wurde Sechste, Katharina Truppe Siebente, Chiara Mair Elfte und Katharina Huber 14.

(APA)