Politik- und Behördenversagen sind die Hauptursache, warum die Pflegeheime (wieder) zu Hotspots werden konnten. Es werden falsche Prioritäten gesetzt.

Während die Schulen und Kindergärten geschlossen sind und das Land im Lockdown ist, häufen sich die Todesfälle in Heimen. Die aktuelle Situation erinnert fatal an das Frühjahr. Was ist da los, fragt man sich als Beobachter?