Erkenntnisse: Chopin mochte lieber Herren als Damen und der „Fidelio“-Komponist war über die Qualität der Wiener Musiker empört.

So eine Ausgangssperre weitet den Horizont. Manch einer durchforstet jetzt ausländische Medien und findet etwa in einem britischen Musikblog den Hinweis auf eine schweizerische Radioanstalt, in der ein Redakteur verkündete, Beweise dafür gefunden zu haben, dass Frédéric Chopin homosexuell war.