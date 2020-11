Ist es unmoralisch, in Rüstung zu investieren?

„Nachhaltige“ Investments werden immer stärker nachgefragt. Einheitliche Kriterien gibt es nicht, doch Rüstung (in unterschiedlicher Definition) ist meist ausgeschlossen. Sogar im DAX könnte das künftig so gehandhabt werden.

Wien. Der Fall Wirecard hat gezeigt, dass das unethische Verhalten eines Unternehmens dessen Aktionäre viel Geld kosten kann. Der Zahlungsdienstleister war infolge eines Bilanzbetrugsskandals in die Pleite geschlittert. Kritik gab es nicht nur an den Akteuren, sondern auch an der Finanzmarktaufsicht sowie der Deutschen Börse: Wie konnte es so ein Unternehmen in den Frankfurter Leitindex DAX schaffen? Kriterien für einen DAX-Einzug sind Streubesitz und Börsenumsatz – also rein quantitative Kriterien. Doch reicht das aus?