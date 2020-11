Juliana Jaenner: „TikTok ist Beruf und Freizeit“

(c) Privat

Hund Geri ist auch am Set von „Hashtag Daily“ immer an Anna Juliana Jaenners Seite.

Anna Juliana Jaenner feierte ihren Durchbruch bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und drehte dann ihre eigene Serie – für TikTok und Instagram.

Rückschläge, Shitstorms, Liebeskummer – das kennt Anna Juliana Jaenner in ihren jungen Jahren zur Genüge. Ihre Erfahrungen, und auch die ihrer Community, verpackt sie seit zwei Jahren in drei- bis fünfminütigen Daily-Soap-Episoden für Social Media. Vor allem auf TikTok kommt die Serie „Hashtag Daily“ gut an: Dort verfolgen bereits 40.000 Fans die Kurzgeschichten. „Ich hatte immer zwei Leidenschaften: Film und Start-up“, sagt Jaenner. Innovation habe sie schon immer fasziniert.