Istriens Biennale: Sonne am Ende des Tunnels

Die dritte „Industrial Biennial“ Istriens zeigte viele Verbindungen zwischen den Kunstszenen Kroatiens und Österreichs. Einer der Kuratoren war Gerald Matt.

Es gibt Orte der Kunst, die man suchen muss wie das Schwein die Trüffel. In Istrien ein Vergleich, der weniger fern ist als anderswo. Die Jagd nach ästhetischer Intensität führte einen dort diesen Coronaherbst allerdings nicht in die Eichenwälder, sondern an verloren wirkende ehemalige Stätten einer brachliegenden Industrie. Die dritte Ausgabe der „Industrial Biennial“ für Gegenwartskunst bekam durch den Ausbruch der Pandemie einen zusätzlichen Hang ins Morbide. Das anachronistisch wirkende Motto tat Zusätzliches: „Ride into the Sun“, Titel eines alten Velvet-Underground-Songs.