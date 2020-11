Wofür Dominic Thiem 2020 steht

Österreichs Tennisstar hat sich in dieser Saison in allen Bereichen verbessert. Warum Schlagrepertoire, mentale Stärke und die Bilanz gegen die „Big three“ erfolgversprechend sind.

London/Wien. Nicht nur aufgrund von Corona, einem wild durcheinandergewirbelten Turnierkalender und dem neuen Alltag in der „Blase“ ist das Jahr 2020 für Dominic Thiem ein besonderes. Der Niederösterreicher hat in den vergangenen Monaten den nächsten Schritt gemacht, er ist mit dem Triumph bei den US Open, seinem ersten auf Grand-Slam-Ebene, in neue Sphären vorgestoßen. Doch was zeichnet den 27-Jährigen aus, wofür steht der Spieler Dominic Thiem? Eine Analyse.