Barcelona versinkt im Mittelmaß

Das verpatzte Jubiläumsspiel von Lionel Messi wurde zum Sinnbild für Barças Niedergang. Die Konkurrenz ist enteilt, und nun gehen den Katalanen die Spieler aus.

Madrid. Ein Riesenfehler von Barcelona-Goalie Marc-André ter Stegen machte das ohnehin verpatzte Jubiläum von Lionel Messi erst so richtig schlimm. Weil ein gewagter Ausflug des deutschen Tormanns spektakulär schief ging, kassierte der FC Barcelona eine 0:1-Niederlage bei Atlético Madrid und versinkt immer tiefer im Liga-Mittelmaß. Auch Weltstar Messi konnte in seinem 800. Spiel für die Katalanen mit einer erschreckend schwachen Leistung nicht verhindern, dass der langjährige Atlético-Trainer Diego Simeone zum ersten Mal in der Liga einen Sieg gegen Barça bejubeln durfte.

Die Schlüsselszene ereignete sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Ter Stegen, der schon oft Konter weit vor seinem Tor unterbunden hat, lief dem angreifenden Yannick Carrasco entgegen. Der Madrilene spielte den Ball rund 40 Meter vor dem Tor mit einem kleinen Schubs geschickt unter dem rechten Bein des Schlussmannes hindurch und schoss dann ins verwaiste Tor der Gäste.

„So etwas darf einer Mannschaft wie der unseren nicht passieren“, erklärte Trainer Ronald Koeman zerknirscht. Die stolze Blaugrana hat nun schon neun Zähler Rückstand auf Real Sociedad, das punktgleich mit Atlético die Liga anführt. Der alte Rivale Real Madrid ist als Vierter sechs Punkte voraus, enttäuschte beim 1:1 in Villarreal aber ebenfalls.

Für Barça dürfte das kaum Trost bringen, zumal Abwehrchef Gerard Piqué wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden musste. Wie der FC Barcelona mitteilte, erlitt er eine Seitenband- und teilweise Verletzung des Kreuzbandes. Piqué dürfte für mehrere Monate ausfallen, schrieb die Sportzeitung „AS“.

Um den rabenschwarzen Abend komplett zu machen, zog sich Sergio Roberto eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu und wird voraussichtlich zwei Monate pausieren müssen. „Ich mache mir ziemliche Sorgen“, sagte Koeman, der schon auf die verletzten Ronald Araújo und Jungstar Ansu Fati verzichten muss. Nicht gerade ideale Voraussetzungen für das Spiel am Dienstag gegen Dynamo Kiew in der Champions League. Immerhin dort ist Barcelona derzeit noch im Soll. (red.)

