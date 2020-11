Europlast konnte Umsatz um zehn Prozent steigern

(C) Europlast

Rund 40 Millionen Euro Umsatz setzt Kunststoffspezialist Europlast um.

„Fixkostendegressionseffekte führten zu einer Steigerung im Ergebnis“, sagt Geschäftsführer Arthur Primus. „Speziell im osteuropäischen Markt wurden Vertriebsaktivitäten intensiviert, sogar nach Moskau und Moldawien erfolgten Lieferungen unserer Produkte.“ Am Standort Dellach investiert man aktuell zwei Millionen Euro in die Erweiterung der Produktionshallen und nahm eine der größten Spritzgussmaschinen Österreichs in Betrieb.

