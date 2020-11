SW Umwelttechnik: Durch Bauboom gute Auftragslage

(C) SW Umwelt

An den drei Österreich-Standorten Klagenfurt, Lienz und Sierning entwickelt und produzieret die SW Umwelttechnik Betonfertigteile für Wasserschutz und Infrastruktur.

„Mit einer Umsatzsteigerung von 26 Prozent erreichten wir 2019 zum zweiten Mal in Folge das erfolgreichste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte“, sagt CEO Klaus Einfalt. 97,2 Millionen Euro beträgt der jüngste Umsatz. 2019 ist vor allem die Eröffnung des Werksausbaus in Alsózsolca (Ungarn) hervorzuheben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.11.2020)