Endlich wieder: Home-Schooling!

Woche eins im zweiten Lockdown als Lehrer: Mit Schülern, die sich gegenseitig aus MS-Teams werfen, genervten Eltern in WhatsApp-Gruppen, EDV-Schulungen und Unterricht der eigenen neunjährigen Tochter. Ein „Lockbuch“.

Montag: Die am Wochenende schön vorbereiteten Wochenpläne werden kopiert, in der Erwartung, sie gleich an die Schüler verteilen zu dürfen – letzte Chance vor dem Lockdown!Über WhatsApp – eine den Lehrern eigentlich verbotene App – hagelt es elterliche Absagen zum heutigen Schulbesuch. Grundtenor: Zahlt sich nicht mehr aus! Nachmittag: Eine Onlinefortbildung zu MS-Teams, Microsofts Video- und Lernplattform. Prima, lerne ich dazu! Aber leider: Der Referent spricht in einer globalen Perspektive über die Wichtigkeit des Home-Schoolings, die Frage, wo ich in MS-Teams die Funktion finde, die das gegenseitige Rauswerfen aus dem Chat durch Schüler unterbindet, kann er mir nicht beantworten. Dafür erhalte ich einen wertvollen Tipp: Die Windows-Version von Teams ist besser als die Webversion!