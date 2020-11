Biathlon: Weltcupauftakt in Finnland mit Zuschauern

Bis zu 4.500 erlaubt, bisher aber erst weniger als ein Viertel davon abgesetzt

Beim Biathlon-Weltcupauftakt am Wochenende in Kontiolahti (FIN) sind trotz der sonst strikten Corona-Pandemie-Maßnahmen für Sportler und Betreuer bis zu 4.500 Zuschauer pro Tag erlaubt. Wie der Veranstalter am Montag auf APA-Anfrage angab, sind bisher 1.000 Karten für Samstag und 800 für Sonntag abgesetzt worden. Die Fans werden auf vier Tribünen aufgeteilt, um den nötigen Abstand zu gewährleisten.

Sonst ist die Zuschauerzahl mit 10.000 begrenzt, viele davon kommen üblicherweise aus dem grenznahen Russland. Im Gegensatz zur Maskenpflicht für Athleten, Betreuer und OK-Mitarbeiter im gesamten Stadionbereich müssen die Fans keinen Mund-Nasen-Schutz tragen, er wird ihnen laut OK-Angaben aber dringend empfohlen.

Ob die Zuschauerzulassung auch beim unmittelbar folgenden zweiten Kontiolahti-Weltcup (3.-6. Dezember) noch gilt, ist offen. Die finnischen Regierungsvorschriften gelten vorerst nur bis Ende November. Diese hatten auch schon am vergangenen Wochenende beim Damen-Skiweltcup in Levi Zuschauer im Zielraum erlaubt.

Bei den beiden Biathlon-Weltcups in Hochfilzen (11.-13. und 17.-20.12.) sind keine Fans zugelassen.