Wer fürchtet den schwarzen Mann?

Die Rassismusdebatte um die Heiligen Drei Könige im Ulmer Münster zeigt, wie borniert Political Correctness sein kann.

Zugegeben, das Thema ist hochsensibel und wird manchem konservativen Kommentator wie mir auf den Kopf fallen. Aber, so sollte man wohl fragen dürfen, ist die (pseudo-)historische Darstellung eines Afrikaners per se schon rassistisch? Am Beispiel der aktuellen Rassismusdebatte um die Heiligen Drei Könige in der Weihnachtskrippe des Ulmer Münsters in Deutschland zeigt sich jedenfalls einmal mehr, wie schrecklich borniert Political Correctness sein kann.