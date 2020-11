Der Tennisthron wird zum logischen Ziel

Dominic Thiem bei den ATP Finals in London.

Dominic Thiem schließt die Saison als Nummer drei der Weltrangliste und amtierender US-Open-Champion ab. Konkrete Ziele für 2021 möchte sich Thiem erst später stecken – dabei liegen sie auf der Hand.

Schon in der Stunde der Niederlage konnte Dominic Thiem die Dinge richtig einordnen. Das 6:4, 6:7, 4:6 gegen Daniil Medwedew im Finale der ATP Finals in London schmerzte, konnte aber nicht über eine weitere starke Turnierwoche, über eine weitere starke Saison hinwegtäuschen.

Mit dem Titel bei den US Open, seinem ersten auf Grand-Slam-Ebene, hatte sich der 27-Jährige im September einen Lebenstraum erfüllt.