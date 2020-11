Wie Aktivist Wong der Welt den Wert der Freiheit erklärt

Die Aktivisten Agnes Chow, Ivan Lam and Joshua Wong vor dem Beginn der Verhandlung.

Drei Aktivisten der Protestbewegung drohen bis zu fünf Jahre Haft. Den Konflikt um die politische Zukunft der Finanzmetropole hat Peking längst für sich entschieden.

Er muss erneut hinter Gitter, dieses Mal jedoch aus nahezu freien Stücken: Joshua Wong hatte bereits im Vorfeld seiner Verhandlung angekündigt, sich schuldig zu bekennen, einen unerlaubten Protest organisiert zu haben. Seine zwei Mitstreiter, die in Japan populäre Agnes Chow und Ivan Lam, haben dies ebenfalls getan. Wenig überraschend nahmen die Behörden in Hongkong die drei Demokratie-Aktivisten sofort fest. Sie müssen mindestens bis zur Urteilsverkündung am 2. Dezember hinter Gitter ausharren. Bei einem Schuldspruch drohen ihnen bis zu fünf Jahre Haft.