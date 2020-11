Erfahrene Veteranen bilden Bidens außenpolitisches Team

Antony Blinken als Außenminister und Jake Sullivan als Sicherheitsberater sind enge Vertraute des Präsidenten in spe.

Das außenpolitische Team des designierten Präsidenten Joe Biden steht – und nach Angaben von dessen künftigem Stabschef im Weißen Haus, Ron Klain, wird es am heutigen Dienstag der Öffentlichkeit präsentiert werden. Die Auserwählten sind alle erfahrene Veteranen auf dem diplomatischen Parkett, die schon in der Obama-Regierung (2009 bis 2017) wichtige Funktionen innegehabt hatten.

► Antony Blinken (58). Der langjährige Vertraute Bidens soll der neue Außenminister werden. Als Biden noch Vorsitzender des Außenpolitischen Ausschusses im Senat war, diente Blinken ihm als Stabsdirektor. 2008 war er während Bidens erfolgloser Bewerbung um die demokratische Präsidentschaftskandidatur dessen Berater, wie er auch im diesjährigen Wahlkampf zu dessen engsten Mitarbeitern zählte. In Bidens Zeit als Vizepräsident diente ihm Blinken eine Zeit lang als Sicherheitsberater, ehe er stellvertretender Außenminister wurde. Blinken gilt als Diplomat bis in die Knochen – abwägend, überaus sachkundig, kein Polterer wie Noch-Außenminister Pompeo.

► Jake Sullivan (43) war ebenfalls Sicherheitsberater Bidens während dessen Zeit im Old Executive Office, dem Sitz des Vizepräsidenten. Künftig soll Sullivan als der Nationale Sicherheitsberater unter einem Präsidenten Biden fungieren. Sullivan studierte in Yale und Oxford und hat den Ruf eines Strippenziehers hinter den Kulissen. So war er auch bei den Geheimverhandlungen dabei, die schließlich zum Abschluss des Internationalen Atomabkommens mit dem Iran 2015 geführt hatten. Sullivan war ein enger Mitarbeiter Hillary Clintons während ihrer Zeit als Außenministerin gewesen, ehe er in Bidens Team wechselte.

► Linda Thomas-Greenfield (68) gilt als Afrika-Kennerin, war US-Botschafterin in Liberia und leitete in der Obama-Regierung die Abteilung für afrikanische Angelegenheiten im State Departement. Nach der Amtsübernahme Donald Trumps gehörte sie zu den ersten Opfern einer republikanischen „Säuberungswelle“ im US-Außenamt. Nun soll sie die neue amerikanische Botschafterin bei den Vereinten Nationen werden.

Nach Ansicht von Beobachtern in Washington signalisieren diese kolportierten Ernennungen die radikale Abkehr von der „America first“-Politik unter Trump – zurück zu Multilateralismus und außenpolitischer Berechenbarkeit. Biden hat schon angekündigt, dass er sowohl zum Pariser Klimaschutzabkommen als auch in die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückkehren will. Noch nicht klar ist, wie er es mit dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran halten wird. Der Kampf gegen den Klimawandel und die Coronapandemie lässt sich nach Ansicht des künftigen Präsidenten nicht mit einem nationalen Alleingang, sondern nur weltweit mit Partnern führen.

Entschieden hat sich Biden offensichtlich auch schon, wer künftig das Finanzministerium leiten wird. Als wahrscheinlichste Kandidatin wird die 74-jährige Wirtschaftswissenschaftlerin Janet Yellen gehandelt, von 2014 bis 2018 Präsidentin des Federal Reserve Board (FED). Die Bekanntgabe wird für 26. November erwartet. (Reuters, b.b.)

(b.b./Reuters)