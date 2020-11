Was der saudische Kronprinz von Israel erhofft

Es ist kein Zufall, dass der saudische Thronfolger den israelischen Ministerpräsidenten offenbar zu einem Treffen in Neom einlud. Die Zukunftsstadt am Roten Meer soll ein Hightech-Wunderwerk werden. Israel kann dabei helfen.

Noch vor Kurzem wäre dieser Besuch undenkbar gewesen. Gut drei Stunden dauerte nach israelischen Medienberichten die diplomatische Stippvisite von Benjamin Netanjahu, der am Sonntagabend als erster Regierungschef in der Geschichte Israels saudischen Boden betrat. Auf dem Gelände der Zukunftsstadt Neom am Golf von Akaba trafen Netanjahu und Mossad-Chef Yossi Cohen in geheimer Mission mit dem saudischen Kronprinzen, Mohammed bin Salman, und dem scheidenden US-Außenminister, Mike Pompeo, zusammen. Das Dementi des saudischen Außenministers wirkte pflichtschuldig. Ein israelischer Minister hatte das Treffen zuvor bestätigt.