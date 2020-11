Trump erreichte im Nahen Osten mehr als seine Vorgänger

Erfolgsgeschichten sind rar im Nahen Osten – Israels Annäherung an die Golfstaaten ist eine.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte offenbar kein besonderes Bedürfnis, seinen Besuch bei Kronprinz, Mohammed bin Salman, geheim zu halten. Kaum war er zurück aus Neom, der saudiarabischen Zukunftsstadt am Roten Meer, sickerte die Kunde schon in Israels Medien durch. Und wenig später bestätigte auch ein Minister aus der Likud-Partei des Premiers das Treffen, an dem auch US-Außenminister Mike Pompeo teilgenommen haben soll. Das Dementi des saudischen Außenministers hatte dann nur wenig Überzeugungskraft.