Der Geheimflug zum saudischen Kronprinzen

Medien berichten über einen Besuch des isarelischen Premiers, Benjamin Netanjahu, in Saudiarabien. Eine Normalisierung der Beziehungen zu Riad wäre der große diplomatische Preis für ihn und Isarel.

Der Privatjet mit der Kennung t7-cpx brach am Sonntagabend zu einer außergewöhnlichen Route auf: Von Tel Aviv aus flog er über die Sinai-Halbinsel direkt bis nach Neom, einer im Bau befindlichen Planstadt an Saudiarabiens nordwestlicher Küste. Avi Schwarz, Journalist der israelischen Tageszeitung „Haaretz“, hatte die Route auf einer Flug-Tracker-Webseite entdeckt und am Montag früh auf Twitter gemeldet.

Kurz darauf überschlugen sich die Nachrichten: Israels Premier Benjamin Netanjahu habe in der Maschine gesessen, mit Yossi Cohen, dem Direktor des Auslandsgeheimdienstes Mossad, berichteten Medien. Netanjahu solle sich in Neom mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman und US-Außenminister Mike Pompeo getroffen haben.