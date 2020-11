Die deutsche Eine-Frau-Quote

Europas größte Volkswirtschaft hinkt beim Anteil von Frauen in Vorständen hinterher. Das soll sich ändern. Per Gesetz. Die Union hat ihren Widerstand aufgegeben.

Berlin. Sebastian Kurz hatte in Wien zu studieren begonnen und Wolfgang Schüssel noch am Ballhausplatz regiert, als in Berlin erstmals eine Frau ins Kanzleramt eingezogen war. Angela Merkels Ära dauert nun schon genau 15 Jahre. Am Sonntag war Dienstjubiläum. Länger hat nur Helmut Kohl durchgehalten. Dass das Kanzleramt seit 2005 in weiblicher Hand ist, kann zu Missverständnissen verleiten. Denn in der Spitzenpolitik (14 von 16 Bundesländer regieren Männer) gehören Frauen noch immer zur Minderheit. Und in den Chefetagen der Privatwirtschaft sowieso. Die Konzernzentrale ist auch im Jahr 2020 eine Männerbastion.



Die Politik will nun gegensteuern. In einer unerwarteten Wende haben CDU und CSU ihren Widerstand gegen eine Frauenquote in Vorständen aufgegeben. Es gab eine Einigung mit der SPD. Also im Grundsatz. Der Feinschliff folgt. Künftig soll in börsenotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mindestens eine Frau im Spitzengremium sitzen. Diese Eine-Frau-Quote soll ab einer Vorstandsgröße von vier Mitgliedern und bei künftigen Postenbesetzungen gelten. Unternehmen von A wie Adidas bis Z wie Zalando müssten nach Inkrafttreten des Gesetzes, Stand heute, den nächsten Vorstandsposten an eine Frau vergeben. Sie zählen zu jenen Börsenfirmen mit rein männlichen Vorständen. Auch für Staatsunternehmen gibt es Quoten-Pläne.

Merkel hatte eine verpflichtende Quote lang abgelehnt. Sie setzte auf freiwillige Selbstverpflichtungen. Unternehmen sollten Zielgrößen für den Frauenanteil definieren. Das ging schief. Manche gaben als Ziel null Prozent an. Das war erlaubt, aber keineswegs gewünscht. Von einer „Katastrophe“ sprach SPD-Justizministerin Christine Lambrecht. Es ging jedenfalls nur in Trippelschritten voran. Wenn überhaupt.