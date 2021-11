Die erfolgreiche Wiener Wirtschaft im Wettbewerb

Die Weltstadt ist nicht nur Standort vieler Konzernzentralen und Unternehmensniederlassungen, sondern für viele auch Dienstleistungszentrum, das unzählige Brain-Companies und IT-Firmen beherbergt.

Zum 22. Mal werden die besten Wiener Unternehmen gekürt: Wien gilt als pulsierendes Herz der österreichischen Wirtschaft. Die bunte Mischung erfolgreicher Unternehmen findet sich Jahr für Jahr im großen Austria's-Leading-Companies-Wettbewerb (ALC) wieder, der auch in Zeiten von Gesundheits- und Wirtschaftskrise nicht pausiert.



Denn viele Unternehmen haben in der Vergangenheit nicht nur großartige Leistungen aufzuweisen, für die sie jetzt gewürdigt und ausgezeichnet werden, sondern schlagen sich auch im Pandemiejahr weiterhin gut und schauen positiv in die Zukunft.



So investieren trotz Coronakrise acht von zehn Unternehmen in diesem Halbjahr in ihr Geschäft und haben heuer nachhaltige Digitalisierungsschritte gesetzt, wie eine Umfrage unter den ALC-Wien-Teilnehmern ergeben hat