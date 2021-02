Wintersport-Ticker: ÖSV-Biathleten im WM-Sprint weit zurück

Skispringen, Biathlon, Langlauf und Co.: Ergebnisse und Kurznachrichten aus dem Wintersport.

Biathlon: Der Schwede Martin Ponsiluoma hat sich mit seinem ersten Sieg im Biathlon gleich den WM-Titel gesichert. Der 25-Jährige triumphierte am Freitag in Pokljuka (Slowenien) im 10-km-Sprint dank fehlerfreier Schießleistung und starker Laufleistung. 11,2 und 12,9 Sekunden dahinter folgten die Franzosen Simon Desthieux (0 Fehler) und Emilien Jacquelin (1) auf den nächsten Plätzen. Simon Eder (+56,4) landete ohne Strafrunde als bester Österreicher an der 16. Stelle.

Zwei Tage nach dem überraschenden Gewinn von Silber in der Mixed-Staffel waren die ÖSV-Männer weit von den Spitzenplätzen entfernt. Eder schoss gewohnt stark, dennoch fehlten ihm rund 23 Sekunden auf einen Top-Ten-Platz. "Durch die kalten Finger war es am Schießstand sehr schwierig, ich bin sehr zufrieden", meinte der 37-Jährige, der bei kalten Bedingungen auch optimale Ski hatte. In der Verfolgung traut sich der Saalfeldener eine Verbesserung der Platzierung zu. "Es liegt alles knapp beisammen, da hat man immer jemanden zum Mitlaufen."

Kombination: Österreichs Kombinierer haben bei der nordischen Junioren-WM in Lahti Silber im Mixed-Teambewerb gewonnen. Bei nur einer Sekunde Rückstand nach dem Springen brachte Manuel Einkemmer das ÖSV-Quartett im Langlauf in Führung, die Lisa Hirner erfolgreich verteidigte. Sigrun Kleinrath fiel knapp zurück, Stefan Rettenegger kämpfte aber bis zum letzten Anstieg um Gold, ehe er sich dem Norweger um vier Sekunden geschlagen geben musste. Bronze ging mit klarem Rückstand an Italien.

Snowboard Cross: Einen Tag nach Einzel-Silber für Alessandro Hämmerle hat es bei der Snowboard-WM der Crosser in Idre Fjäll keine Medaille für Österreich gegeben. Im Mixed-Teambewerb belegten die beiden Niederösterreicher Pia Zerkhold und Jakob Dusek nach einem Aus im Halbfinale Endrang sieben. Gold ging in Schweden bei sonnigen aber windigen Verhältnissen an Australien vor Italien und Frankreich. Der SBX-Mixed-Event war zum zweiten Mal Teil einer WM, Österreich war erstmals am Start.

Hämmerle hatte auf einen Start im Teambewerb verzichtet. Dusek und Zerkhold setzten sich zunächst als Zweite ihres Viertelfinales hauchdünn durch, nachdem Dusek Erster bei den Herren war und Zerkhold ihr Board um Millimeter vor der erfahrenen Französin Chloe Trespeuch über die Ziellinie gebracht hatte. Im Halbfinale legte Dusek als Zweiter erneut gut vor, Zerkhold kam aber als Vierte und Laufletzte ins Ziel, womit der Kampf um eine Medaille verpasst war. Im kleinen Fanale gewann Dusek den Herrenlauf erneut, Zerkhold wurde aber bei der Landung nach einem Sprung von der Italienerin Raffaella Brutto gerammt und zu Sturz gebracht.

Sekeleton: Janine Flock hat die Skeleton-WM in Altenberg lediglich auf Rang 16 abgeschlossen. Nach Halbzeitrang 15 markierte die 31-jährige Gesamtweltcupsiegerin am Freitag in den Läufen drei und vier die Plätze 13 und 12, was ihr in Summe einen Rückstand von 4,07 Sek. einbrachte. Der Titel ging an Titelverteidigerin Tina Hermann 0,11 Sek. vor ihrer deutschen Landsfrau Jacqueline Lölling sowie 1,68 Sek. und der russischen Europameisterin Jelena Nikitina.

Flock hatte alle Weltcuprennen dieser Saison auf dem Podest beendet und souverän die Gesamtwertung geholt. Kurz vor dem Final-Wochenende in Igls war allerdings ihr Großvater verstorben. "Sie hat acht Rennen lang geliefert und jetzt bei der WM eben nicht, weil sie kein Roboter ist, sondern ein Mensch", sagte ihr Freund und Trainer Matthias Guggenberger. "Andere Athletinnen wären unter diesen Umständen vielleicht gar nicht zur WM gefahren. Die emotionale Belastung ist höher, als viele mitbekommen haben."

(APA)