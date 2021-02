Wintersport-Ticker: Sprungverbot für Kramer, keine Biathlon-Medaille

Skispringen, Biathlon, Langlauf und Co.: Ergebnisse und Kurznachrichten aus dem Wintersport.

Skispringen: Marita Kramer hat am Donnerstag beim Skisprung-Weltcup in Rasnov kampflos die Führung im Gesamtweltcup abgeben müssen. Der dreifachen Saisonsiegerin wurde die Teilnahme am ersten zweier Bewerbe wegen eines ungültigen Ergebnisses eines vor der Abreise nach Rumänien abgenommenen PCR-Tests verwehrt. Die Konkurrenz gewann Nika Kriznar, die Slowenin hat nun 91 Punkte Vorsprung auf Kramer. Beste ÖSV-Athletin wurde Daniela Iraschko-Stolz als Vierte.

Kramer absolvierte vor Ort einen negativ ausgefallenen Antigentest und auch ein PCR-Test wurde genommen. Das Ergebnis lag aber nicht vor Wettkampfbeginn vor, womit ein Antreten der 19-Jährigen nicht möglich war. Sollte der PCR-Test negativ ausfallen, würde sie am Freitag (10.30 Uhr, live ORF Sport +) antreten. Danach gibt es nach den Absagen in Norwegen aktuell aber nur noch vier Weltcup-Bewerbe, und zwar in der zweiten März-Hälfte je zwei in Nischnij Tagil und Tschaikowsky.

Die Österreicherinnen traten dennoch mit einem Quintett an, da Eva Pinkelnig ihr Comeback gab. Die Vorarlbergerin hatte sich im Dezember bei einem Trainingssturz einen Milzriss zugezogen. Und der 32-Jährigen gelang ihr Saison-Einstand mit Rang sieben sehr gut, sie war hinter Iraschko-Stolz zweitbeste Österreicherin. Chiara Hölzl wurde Zehnte, Lisa Eder Elfte. Sophie Sorschag fiel als 28. ab, für sie wird es durch Pinkelnigs Leistung mit der Aufnahme ins fünfköpfige WM-Team wohl knapp.

Biathlon: Simon Eder und Lisa Hauser haben die zweite gemeinsame Medaille bei der Biathlon-WM in Pokljuka verpasst. Das ÖSV-Duo, das mit Dunja Zdouc und David Komatz als Mixed-Quartett Silber erobert hatte, musste sich in der Single-Mixed-Staffel am Donnerstag mit dem sechsten Rang begnügen. Antonin Guigonnat und Julia Simon holten Gold für Frankreich vor Titelverteidiger Norwegen mit Johannes Thingnes Bö und Tiril Eckhoff sowie den Schweden Sebastian Samuelsson und Hanna Öberg.

Snowboardcross: Alessandro Hämmerle hat am Donnerstag auf der Reiteralm seinen elften Weltcup-Einzelsieg im Snowboard Cross gefeiert. Der Vorarlberger setzte sich im Finale vor dem spanischen Weltmeister Lucas Eguibar durch und drehte damit das Ergebnis der WM vor einer Woche um. Sein Teamkollege Jakob Dusek stürzte im Halbfinale mit voller Wucht auf den Kopf, wobei der Helm zerbrach. Der Niederösterreicher, der selbst von der Strecke ging, wurde aber zur Kontrolle in ein Spital geflogen.

Hämmerle holte in allen seinen vier Läufen Start-Ziel-Siege und fährt "mit breiter Brust" und dem Trikot des Weltcup-Spitzenreiters zu den nächsten zwei Rennen am 4./5. März in Bakuriani (Georgien). Er hatte nach eigenen Worten am Vortag bei der Bindung etwas geändert und erfolgreich getestet. "Ich habe gewusst, wenn ich so fahre, bin ich megasicher in den Kurven", erklärte der 27-Jährige, der Weltcupsieger der vergangenen zwei Saisonen. "Es ist ein Traum, wenn es im Heimrennen so klappt, ich bin überglücklich."

