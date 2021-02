Wintersport-Ticker: WM-Silber für Hämmerle, Weltcup-Aus für Norwegen

Skispringen, Biathlon, Langlauf und Co.: Ergebnisse und Kurznachrichten aus dem Wintersport.

Snowboard Cross: Alessandro Hämmerle hat am Donnerstag seine erste WM-Medaille geholt. Der 27-jährige Vorarlberger und zweifache Gesamtweltcup-Gewinner musste sich in Idre in einem packenden Finallauf in einem Fotofinish nur dem Spanier Lucas Eguibar geschlagen geben. Unmittelbar dahinter auf Rang drei landete der Kanadier Eliot Grondin, der damit verhinderte, dass gleich zwei Österreicher auf dem Podest standen. Jakob Dusek musste sich mit Rang vier begnügen.

Lukas Pachner und David Pickl waren bereits im Achtelfinale ausgeschieden.

Corona: Der internationale Skiverband (FIS) hat am Donnerstagabend alle in der laufenden Saison noch geplanten Weltcupveranstaltungen in Norwegen abgesagt. Als Grund gab die FIS die verschärften Corona-Richtlinien der norwegischen Regierung an. Betroffen sind die Alpinen ebenso wie der Langlauf, das Skispringen und die Kombination. Ob und wann die Bewerbe nachgeholt werden, will die FIS in Folge bekanntgeben.

Bei den Alpinen geht es um die Abfahrt und den Super-G der Männer in Kvitfjell (6. und 7. März). Ebenso fallen neben den Langlauf-Wettbewerben vom 12. bis 14. März in Oslo und dem für den 19. bis 21. März geplanten Weltcup-Finale in Lillehammer auch die vier norwegischen Stationen der Raw-Air-Tour der Skispringer (Oslo, Lillehammer, Trondheim und Vikersund) dem Coronavirus zum Opfer.

Kombination: Johannes Lamparter hat bei der Junioren-WM in Lahti erneut Gold in der Nordischen Kombination gewonnen. Der Weltcup-erprobte Tiroler sicherte sich am Donnerstag seine insgesamt bereits siebente Medaille bei Juniorenweltmeisterschaften. Den Grundstein zu seinem zweiten Einzel-Weltmeistertitel, auch den ersten hatte der mittlerweile 19-Jährige 2019 in Lahti gefeiert, legte er am Donnerstag mit dem weitesten Sprung. Der Salzburger Stefan Rettenegger holte Bronze.

"Diese Goldene bedeutet mir sehr, sehr viel und hat einen enormen Stellenwert", erklärte Lamparter. "Dieser letzte Bewerb bei einer Junioren-WM ist für mich schon irgendwie auch eine Art 'Abschluss' meiner Wettkampfzeit als Jugendlicher beziehungsweise bei den Junioren."

Skeleton: Janine Flock liegt nach den ersten beiden Läufen der Skeleton-WM in Altenberg nur auf dem 15. Rang. Die Gesamtweltcup-Gewinnerin aus Tirol verlor am Donnerstag insgesamt 2,25 Sekunden auf die führende Deutsche Jacqueline Lölling. Flock hatte im ersten Lauf in Kurve vier gerade noch einen Sturz vermieden und war deshalb nicht über Rang 17 hinausgekommen. Im zweiten Versuch fuhr die 31-Jährige dann zu verhalten (12. Laufzeit), womit sie keine Chance mehr auf eine Medaille hat.

"Schon aus Kurve zwei heraus habe ich gespürt, ich habe mit dem Schlitten keinen Halt. Das war brutal, so etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Flock zum verhauten ersten Lauf, in dem sie auch mehrmals die Bande touchiert hatte. "Wir haben uns beim Material leider komplett vergriffen. So war Janine chancenlos", erklärte ihr Trainer und Lebenspartner Matthias Guggenberger. Im Training hatte es noch minus 17 Grad, am Renntag lag die Temperatur dann bei minus 7.

"Das Risiko war es wert. Es war auch das erste Mal, dass wir uns so vertan haben", meinte Flock, die in acht Weltcuprennen in dieser Saison immer auf dem Podest gelandet war und dreimal gesiegt hatte. "Diese Erfahrung bringt uns wichtige Erkenntnisse Richtung Olympia. Das packen wir in unsere Schatzkiste für Peking. Wir wissen ja, was los ist und warum ich solche Probleme hatte."

Der Entscheidung um Gold wird am Freitag ein Dreikampf zwischen Lölling, der Russin Jelena Nikitina (+0,11 Sek.) und Titelverteidigerin Tina Hermann (+0,24). Die deutsche Topfavoritin war nach dem ersten Lauf nur Elfte gewesen, raste aber dann mit überlegender Tagesbestzeit von 58,02 Sekunden noch auf den dritten Zwischenrang.

Ski Cross: Ein österreichisches Quintett geht am Samstag (12.30 Uhr/live ORF Sport +) bei der Ski-Cross-WM in Idre auf Medaillenjagd. Bei den Herren buchten am Mittwoch Johannes Rohrweck als Zehnter der Qualifikation, Johannes Aujesky (20.), Robert Winkler (21.) und Sandro Siebenhofer (25.) ihr Ticket für die Finalentscheidung der Top 32. Bei den Damen schaffte Karin Ofner als Quali-Dritte souverän den Sprung ins 16er-Finale.

Die Steirerin holte im vergangenen Dezember in Val Thorens ihren ersten Weltcupsieg, bei den Weltcup-Bewerben im Jänner in Idre reichte es für Ofner zu den Rängen vier und fünf. "Wir sind alle hier, um eine WM-Medaille zu gewinnen, aber dafür muss alles zusammenpassen", sagte Ofner.

Rohrweck, zuletzt Weltcup-Sechster in Idre, hob noch einmal die Besonderheiten des WM-Kurses hervor. "Hier kommen viel mehr taktische Überlegungen ins Spiel als auf jeder anderen Strecke. Vor allem der Windschatten ist sonst nirgends so wichtig wie hier. Es ist keine Seltenheit, dass du als Vierter auf die 600 Meter lange Zielgerade einbiegst und dann als Erster durchs Ziel fährst. Es ist wichtig, nie aufzugeben, denn hier kann sich bis zum letzten Meter immer etwas tun", erklärte der Oberösterreicher.

(APA)