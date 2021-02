Wintersport-Ticker: WM-Super-G der Herren auf Donnerstag verschoben

Skispringen, Biathlon, Langlauf und Co.: Ergebnisse und Kurznachrichten aus dem Wintersport.

Ski: Das Wetter wirft das Programm der Ski-WM in Cortina über den Haufen: Der Super-G der Herren wurde von Dienstag auf Donnerstag (11.30 Uhr) verlegt. Grund sind der heftige Schneefall und der Zustand der Piste, wie der Internationale Skiverband am Montagabend mitteilte. Das ursprünglich für Donnerstag angesetzte Abfahrtstraining der Herren ist damit abgesagt. Der Damen-Super-G am Dienstag soll stattfinden, wird allerdings von 10.30 auf 13.00 Uhr verschoben.

Wegen der Wetter- und Pistenverhältnisse musste bereits die für den heutigen Montag angesetzte Damen-Kombination abgesagt werden. Der Schneefall in jüngster Zeit hat der Piste offenbar zu sehr zugesetzt. Titelverteidigerin Wendy Holdener aus der Schweiz hätte den Kombi-Slalom um 11.00 eröffnen sollen, um 14.30 Uhr wäre ein Super-G gefolgt. Die ursprüngliche Reihenfolge der beiden Teildisziplinen war am Sonntag in einem Versuch, den Bewerb zu retten, bereits getauscht worden.

Für Österreich wären Franziska Gritsch, Ramona Siebenhofer, Ariane Rädler und Katharina Huber am Start gewesen. Über Nacht fiel jedoch noch einmal eine große Menge Neuschnee. Wegen den Arbeiten, die dadurch auch auf der Herren-Piste notwendig wurden, wurde das geplante Hangbefahren für den Super-G am Dienstag gestrichen. Es soll stattdessen nur eine Streckenbesichtigung der Männer am Nachmittag geben.

Über etwaige Verschiebungen wollten die FIS und die lokalen Organisatoren später informieren. Offizieller Reservetag der Weltmeisterschaften ist der nächste Montag, 15. Februar. Das Rennprogramm ist sehr dicht: in nun 13 Tagen müssten 13 Bewerbe stattfinden.

Tamara Tippler, Christine Scheyer, Stephanie Venier und Ariane Rädler werden für den Österreichischen Skiverband (ÖSV) den WM-Super-G der Damen am Dienstag (10.30 Uhr/live ORF eins) in Cortina d'Ampezzo bestreiten. Das gab der Verband Montagfrüh bekannt. Von dem nominierten Quartett hat Tippler in dieser Weltcup-Saison die besten Super-G-Ergebnisse herausgefahren.

Skispringen: Die Japanerin Sara Takanashi hat zum Abschluss des Skisprung-Triples in Hinzenbach ihren Vortagessieg wiederholt. Die nun 59-fache Siegerin von Weltcupbewerben feierte ihren schon achten Erfolg auf der oberösterreichischen Schanze, diesmal lag sie 3,1 Punkte vor der Slowenin Nika Kriznar. Marita Kramer wurde 10,8 Zähler zurück als beste Österreicherin wie am Freitag Vierte, liegt im Gesamtweltcup nun noch neun Punkte vor Kriznar. Rang drei verpasste Kramer um 0,2 Punkte.

Österreichs Weltcup-Skispringer sind am Sonntag auch im zweiten Klingenthal-Bewerb ohne Top-Ten-Platz geblieben. War Philipp Aschenwald am Vortag als ÖSV-Bester 16. gewesen, wurde Jan Hörl diesmal Zwölfter. Dem Salzburger fehlten 24,9 Punkte auf Sieger Halvor Egner Granderud. Der Norweger doppelte nach seinem Vortages-Erfolg mit seinem zehnten Saisonsieg nach, gewann 0,7 Zähler vor dem Slowenen Bor Pavlovic und 2,8 Punkte vor dem deutschen Halbzeit-Leader Markus Eisenbichler.

Der Tiroler Aschenwald wurde erneut 16., und zwar unmittelbar vor dem Salzburger Stefan Kraft. Weltcup-Punkte gab es auch für Manuel Fettner (25.) und Daniel Huber (28.). Michael Hayböck (32.) und Thomas Lackner (34.) hatten die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst.

Nordische Kombination: Österreichs Kombinierer haben am Sonntag im letzten Weltcupbewerb vor den Weltmeisterschaften ihren dritten Einzel-Saisonpodestrang geholt. Lukas Greiderer wurde in der zweiten Konkurrenz von Klingenthal wie schon im Dezember in Ramsau Dritter. Mit dem diesmal achtplatzierten Johannes Lamparter war ein weiterer Tiroler im November in Ruka Zweiter geworden. Der deutsche Vortagessieger Vinzenz Geiger gewann erneut, 4,1 Sek. vor Akito Watabe (JPN), 4,6 vor Greiderer.

Rodeln: Die Lettin Elina Ieva Vitola hat am Sonntag beim Finale des Rodel-Weltcups in St. Moritz ihren Premierensieg gefeiert. Schneefall wirkte sich in dem Natureiskanal stark aus, die Startnummern hatten große Bedeutung. Beste Österreicherin war wie zuletzt bei der WM Lisa Schulte. Nach viert- und zehntbester Laufzeit landete die Tirolerin auf dem siebenten Rang. Madeleine Egle holte trotz Rang 19 den dritten Gesamtplatz in der Wertung der klassischen Rennen.

Snowboard: Sabine Schöffmann hat den zweiten Stockerlplatz beim Parallel-Weltcup der Snowboarder in Bannoje (Russland) knapp verpasst. Die Kärntnerin wurde nach Rang drei im Riesentorlauf am Sonntag Vierte im Slalom. Sie zog nach Siegen über die Deutsche Ramona Hofmeister und die Russin Sofia Nadirschina in das Halbfinale ein, wo sie wie am Vortag der Deutschen Cheyenne Loch unterlag. Um Rang drei musste sie sich der Japanerin Tomoka Takeuchi geschlagen geben.

Gleich sechs ÖSV-Herren und drei -Damen hatten sich für die Entscheidung der Top 16 qualifiziert, die wegen der windigen Verhältnisse erst verspätet in Szene ging. Für die Herren war aber spätestens im Viertelfinale bereits Endstation.

Meldungen vom Samstag

Skispringen: Die Japanerin Sara Takanashi hat am Samstag den zweiten dreier Hinzenbacher Weltcup-Bewerbe im Frauen-Skispringen gewonnen. Die am Vortag disqualifizierte Rekord-Weltcupsiegerin gewann lediglich 0,4 Punkte vor der slowenischen Freitag-Siegerin Nika Kriznar, Daniela Iraschko-Stolz wurde als beste Österreicherin Vierte (-12,9 Punkte). Ihre Landsfrau und Weltcup-Gesamtführende Marita Kramer war als Neunte nach Durchgang eins bei der Materialkontrolle disqualifiziert worden.

Bemängelt wurde das Hüftband. "Heute hat man streng kontrolliert", sagte die 19-Jährige im ORF-Interview. "Beim Becken hat es nicht ganz gepasst." Sie sei bereits verwarnt worden. "Wir haben es dann eingenäht. Aber scheinbar hat es immer noch nicht gepasst."

Skispringen II: Österreichs Skispringer sind am Samstag beim Weltcup in Klingenthal nicht in die Top 15 gekommen. Der Tiroler Philipp Aschenwald wurde im Ersatzbewerb für Sapporo nach Halbzeitrang 13 als ÖSV-Bester nur 16., seine Landsleute Thomas Lackner und Stefan Kraft 18. bzw. 19. Weltcup-Punkte gab es auch für Michael Hayböck und Jan Hörl als 24. bzw. 27. Daniel Huber hatte die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst. Es gewann Saisondominator Halvor Egner Granerud.

Snowboard: Die Kärntnerin Sabine Schöffmann hat am Samstag beim Weltcup-Riesentorlauf der Parallel-Snowboarder in Bannoje in Russland Rang drei belegt. Die 28-Jährige war die einzige aus dem ÖSV-Team im Viertelfinale. Claudia Riegler und Julia Dujmovits waren im Achtelfinale ausgeschieden, bei den Männern Alexander Payer. Schöffmann kam gegen Sofia Nadirschina und Milena Bikowa (beide RUS) weiter, ehe sie Cheyenne Loch unterlag und Selina Jörg (beide GER) distanzierte.

Rodeln: Die österreichischen Doppelsitzer-Rodler Thomas Steu/Lorenz Koller haben sich auch die dritte Weltcup-Kristallkugel gesichert. Nach den bereits zuvor fixierten Siegen im Gesamt- und Sprintweltcup holten sich die vierfachen Saisonsieger am Samstag im St. Moritz als Siebente auch noch die kleine Kugel in der klassischen Disziplin. Da die deutschen Weltmeister Toni Eggert/Sascha Benecken auch nur Vierte wurden, reichte das für die WM-Sechsten sicher zum Gesamtsieg.

Nordische Kombination: Österreichs Nordischen Kombinierer sind am Samstag beim Weltcup in Klingenthal ohne Spitzenplatz geblieben. Als ÖSV-Bester kam Johannes Lamparter mit 49,5 Sek. Rückstand auf Rang zehn, eine Aufholjagd u.a. mit seinem Landsmann Lukas Greiderer (21./+1:38,4 Min.) in der ersten Hälfte des 10-km-Langlaufs kostete zu viel Substanz. In Abwesenheit des norwegischen Saisondominators Jarl Magnus Riiber beherrschten die Deutschen den Bewerb mit einem Triplesieg.

Vinzenz Geiger setzte sich auf dem vorletzten Kilometer aus einer Spitzengruppe ab und feierte nach Sprung-Rang 14 mit 3,5 Sek. Vorsprung auf Fabian Rießle sowie eine weitere Zehntel vor Eric Frenzel seinen dritten Saison-Einzelsieg. Es war der erste deutsche Dreifachsieg seit Olympia 2018. Hinter dem Finnen Ilkka Herola (+3,8) klassierte sich mit Johannes Rydzek ein weiterer Deutscher (+5,8). Mit Terence Weber als Achtem (+29,1) brachten die Heimischen noch einen weiteren Mann unter die Top Ten.

