Start-up-Steckbrief: Lernen, wie es dir passt

Eine firmeninterne Lern- und Kommunikationsplattform, die sich an die Bedürfnisse des Mitarbeiters anpasst: Das ist die Idee des Start-ups QuickSpeech, das wir diese Woche in Zusammenarbeit mit i2b vorstellen.

Die Idee

QuickSpeech ist die Lern- und Kommunikationsplattform, die sich an die Bedürfnisse jedes Mitarbeiters anpasst. Gründer Lukas Snizek entwickelte einen Machine Learning Algorithmus, der die individuellen Bedürfnisse der Lernenden erkennt. Daraufhin wird Content, der vom Admin über das Admin Dashboard in die App gespielt wird, an die Gewohnheiten jedes Nutzers ausgespielt. So wird jeder in seinen Gewohnheiten abgeholt und neben effizienteren individuellen Lernprozessen entsteht eine höhere Bindung ans Unternehmen.

Das Geschäftsmodell

Der Kunde zahlt ein einmaliges Set-Up, danach monatliche Lizenzgebühren pro Mitarbeiter. Die spielerische App (Smartphone, Tablet, PC) wird vom Mitarbeiter täglich genutzt, das Admin Dashboard (Steuerungs-Tool) liegt beim Personalverantwortlichen/Vertriebsleiter oder jedem, der Wissen im Unternehmen steuert.

Was ist neu daran?

„Am Markt gibt es aktuell keine intelligente App, die Wissen in einem mehrdimensionalen Personalisierungs-Verfahren an die Bedürfnisse der Nutzer anpasst und ausgibt“, sagt Lukas Snizek.

Die bislang größte Hürde?

„Das Finden der passenden IT-Mitgründer.“

Lessons learned?

„Zu wenig Fokus auf die initiale Personalsuche in der IT.“ Inzwischen besteht das Team aus insgesamt fünf Personen (nicht alle im Bild; Snizek steht in der Mitte).

Der schönste Moment?

„Das Aufgerufen-Werden auf die Bühne in Lissabon, nachdem QuickSpeech für die Kategorie „Future Workplace“ beim Josef Umdasch Research Prize der World Summit Awards als eines der Top-5 Start-Ups weltweit prämiert wurde!“

Das nächste Ziel?

„Der Ausbau des Vertriebs und zusätzliches Aufstocken des Entwickler-Teams“

Kontakt:

QuickSpeech

Steinbruchstraße 5, 3004 Riederberg

lukas.snizek@quickspeech.net, Tel. 0043 660 277 84 10

www.quickspeech.net