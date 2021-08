Wien: Ex-Grünen-Chefin Hebein tritt aus Partei aus

„Die grüne Politik mit all den Argumenten und Nichthaltungen erreichen nicht mehr mein Herz“, schrieb die ehemalige Vizebürgermeisterin.

Die frühere Wiener Grünen-Chefin und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ist aus der Partei ausgetreten. Das hat sie via Facebook mitgeteilt. Anlass ist offenbar die Flüchtlingspolitik der türkis-grünen Bundesregierung - und damit die Weigerung, Menschen aus Afghanistan zu holen.

"Wie auch zuletzt auf der Demonstration 'Leben retten jetzt' - an der sehr viele junge Menschen und afghanische Familien teilgenommen haben - auf die kursierenden Gerüchte angesprochen, stelle ich klar: ja, es stimmt: ich habe vor einigen Tagen meinen sofortigen Austritt aus der Grünen Partei bekanntgegeben. Die grüne Politik mit all den Argumenten und Nichthaltungen erreichen nicht mehr mein Herz", ließ sie wissen. Und weiter: „Die grüne Politik mit all den Argumenten und Nichthaltungen erreichen nicht mehr mein Herz.“

Weiters formulierte sie: „Die Viele Menschen bauen auf das Kämpfen der Grünen für den Klimaschutz, für ein Überleben unseres Planeten. Als Mitverhandlerin der türkis-grünen Koalition erkenne und kritisiere ich, dass dabei unsere Demokratie, der gesellschaftliche Diskurs, der Rechtsstaat, das Parlament und die Medien sich in eine türkis-autoritäre Richtung entwickeln und der türkise Weg weitergeht, als wäre nichts gewesen.“

Birgit Hebein hatte für die Wiener Grünen bei der Wien-Wahl im Oktober 2020 zwar das historisch beste Ergebnis eingefahren - aber die Ökos flogen nach zehn Jahren aus der Koalition mit der SPÖ. Die damalige Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin wurde daraufhin vom Rathausklub mit keiner Funktion mehr betraut. Hebein verzichtete daraufhin auch auf ihr Gemeinderatsmandat, blieb aber vorerst Parteichefin.

