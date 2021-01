Das Home-Office und das Gesetz

In Deutschland tritt voraussichtlich kommenden Mittwoch eine neue Home-Office-Verordnung in Kraft. Wie sieht das in Österreich aus?

Weg vom Arbeitsplatz, ab ins Home-Office! Dieser Schlachtruf soll in Deutschland „ein zentraler Baustein gegen die Coronapandemie“ werden. Keine Kontakte am Arbeitsplatz, kein Risiko auf dem Weg in die Arbeit: Bund und Länder einigten sich, dass Arbeitgeber künftig Home-Office ermöglichen müssen (Betonung auf müssen), sofern „keine zwingenden betriebsinternen Gründe entgegenstehen“. Damit wird Home-Office in Deutschland zur Pflicht, wann immer es die Tätigkeit erlaubt.