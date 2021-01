Beim Propheten, zum Super Bowl oder in die Bar mit Rebellen

Wer mehr über die Zukunft der Vereinigten Staaten von Amerika wissen will, sollte die „Generation Hamilton“ kennenlernen.

Zugegeben, einige Mitglieder der im Gegengift phasenweise recht beliebten Freundschaftsgesellschaft „Erdberg grüßt die USA“ hatten es in den vergangenen vier Jahren schwer, diese transatlantische Neigung zu verteidigen. Selbst jene Burgenländer unter uns, die mehr Verwandte in New York, Allentown oder Chicago aufweisen können als in Eisenstadt, schämten sich ein wenig für das allzu laute „America First“. Zwei hörten sogar weit vor der Coronapandemie mit dem Golfspielen auf. Das Handicap war dann doch zu deprimierend, eine ähnliche Leidenschaft wie der damalige Präsident zu haben.