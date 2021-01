Biden stößt mit Reform-Offensive auf ersten Widerstand

Das Oval Office, das Machtzentrum im Weißen Haus, wird am Wochenende nicht leer bleiben. Die Biden-Regierung legt im Krisenmodus ein scharfes Tempo vor.

Präsident Biden will den Abrüstungsvertrag mit Russland verlängern und illegale Immigranten im Land belassen. Gegenwind ist garantiert.

New York. Nach ihrem Blitzstart mit der Unterzeichnung von 17 Dekreten hat die neue Biden-Regierung eine Reihe weiterer Vorhaben präsentiert, die für Diskussionen sorgen werden. Zustimmung erhält Joe Biden aus Russland für seinen Vorstoß, einen Abrüstungsvertrag zu verlängern. Kritik sollte es am Freitag aus Kanada setzen, Premierminister Justin Trudeau ist über den angekündigten Baustopp der Pipeline Keystone XL verärgert. In Washington mobilisierten die Republikaner gegen Bidens geplante Lockerungen bei der Einwanderung.