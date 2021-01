Messe Interconti Wien findet virtuell statt

Premiere. Die von jungen Wiener Galerien initiierte Kunstmesse im Hotel Intercontinental muss nun doch mit der rein digitalen Version auskommen.

Am 28. Jänner öffnet die neue Kunstmesse Interconti Wien ihre Tore – also zumindest die virtuellen Tore. Denn leider startet das neue Jahr, wie das alte endete: im Lockdown. Doch das Gründerteam, bestehend aus Emanuel Layr, Henrikke Nielsen und Sophie Tappeiner, ist zuversichtlich. Denn die drei Galeristen haben die Möglichkeit, dass keine Präsenzmesse stattfinden kann, von Beginn an bedacht. „Die Messe startet wie geplant nächsten Donnerstag. Allerdings haben wir sie komplett ins Internet verlegt und den digitalen Auftritt erweitert“, sagt Emanuel Layr.