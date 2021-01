Barry Gibb Greenfields – The Gibb Brothers' Songbook Vol. 1 (Capitol Records)

Harmonie fanden die Brüder Gibb nur in ihrer Musik. Im Leben waren sie einander nicht geheuer. Jetzt sind alle tot, bis auf Barry. Und der blickt auf „Greenfields“ auf Klassiker und Raritäten zurück und präsentiert sie im Ornat amerikanischer Countrymusik.

Noel Gallagher von Oasis sagt etwas Treffliches in „How Can You Mend A Broken Heart“, der neuen HBO-Dokumentation über die Bee Gees: Es gebe nichts Besseres, aber auch nichts Schlimmeres, als innerhalb der eigenen Familie Musik zu machen.