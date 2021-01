Eine ehemalige First Lady erfindet sich neu

Neue Zeiten für Melania Trump? Bei der Ankunft in Florida zeigte sich die ehemalige FLOTUS wie noch nie. Im lockeren, bunt gemusterten Kleid im Retro-Stil.

Was ging Donald Trump wohl durch den Kopf, als er am 20. Jänner das Weiße Haus verließ? War er enttäuscht, traurig, erleichtert, kampfbereit? Man kann nur mutmaßen. Melania Trump jedenfalls sah im strengen schwarzen Kostüm und mit übergroßer Sonnenbrille so aus, als würde sie ein Begräbnis besuchen. Trauert sie ihrer Zeit als FLOTUS also doch hinterher?

Nur kurze Zeit später dann ein ganz anderes Bild: Nach dem Touchdown in Florida entstieg Melania Trump dem Flugzeug in einem bunt gemusterten, locker sitzenden Kleid von Gucci im Retro-Stil. Ihre 12 Zentimeter hohen High-Heels tauschte sie gegen flachere Pumps ein.

Im strengen schwarzen Kostüm verließ Melania Trump das Weiße Haus. (c) APA/AFP/ALEX EDELMAN (ALEX EDELMAN)

Woher der Stilwechsel und vielleicht damit verbunden auch Sinneswandel? Was möchte die Ehefrau von Donald Trump damit ausdrücken? Dass sie froh ist, dem engen Korsett der US-Spitzenpolitik entkommen zu sein? Dass sie aufatmen kann und es von nun an lockerer angeht? Die Beantwortung auf diese Fragen, und ob sich Melania Trump als Ex-First-Lady neu erfinden wird, wird die Zeit zeigen.

Aber auch andere First Ladys haben sich modisch gesehen nach der Amtszeit ihres Mannes verändert. So auch Michelle Obama, die sich während ihrer Zeit im Weißen Haus zur Stilikone mauserte und immer wieder weniger bekannte Designer vor den Vorhang holte und zu Ruhm verhalf.

Michelle Obama wurde immer modemutiger. (c) Getty Images (Dia Dipasupil)

Nach ihrer Zeit als First Lady zeigte sie sich dann jedoch weitaus modemutiger und auffälliger. So trägt sie etwa kräftige Farben und ist auch glitzernden Akzenten nicht abgeneigt. In Erinnerung bleiben dabei etwa die knapp 4000 Dollar teuren Balenciaga-Stiefel, die für gehöriges Medienecho sorgten. Und auch bei der Amtseinführung von Joe Biden zeigte Obama, dass sie nun noch mehr als zuvor eine wahre Stilikone ist.

(chrile)