1009 Neuinfektionen in Österreich

In den vergangenen 24 Stunden verstarben 33 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich sind immer noch relativ hoch, von Sonntag auf Montag wurden 1009 Neuinfektionen verzeichnet. Das sind zwar weniger als in den Tagen zuvor, allerdings werden am Wochenende traditionell weniger neue Fälle gemeldet. Wegen der anhaltend hohen Zahlen und der sich immer mehr verbreitenden Mutationen gelten ab Montag auch verschärfte Maßnahmen in Österreich.

33 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona wurden gezählt. Es befinden sich mit 1846 Personen um 29 Corona-Patienten mehr in Spitälern, 320 davon in intensivmedizinischer Betreuung.

Bisher gab es in Österreich 405.723 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (25. Jänner 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 7.451 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 383.200 sind wieder genesen.

