Five Guys-Burgerkette ab heute auch in Wien

Die US-amerikanische Burgerkette eröffnet seine erste Filiale in Österreich vorerst nur für Takeaway und Delivery.

Ab sofort gibt es eine neue Adresse für Burger, Pommes, Hot Dogs und Milchshakes im amerikanischen Stil am Graben 30. Die bekannte amerikanische Kette Five Guys eröffnet ihren ersten Standort in Österreich. Vorerst bietet die Filiale Takeaway und Lieferservice an. Über die beiden Partner Mjam.at und Lieferando.at kann man sich die Gerichte nach Hause liefern lassen.

Five Guys will sich von vergleichbaren Fast-Food-Ketten mit variablen Burger- und Hotdog-Toppings unterscheiden. Außerdem gibt es ein vegetarisches Angebot und man würde in der Zubereitung auf Tiefkühlware und Mikrowellen verzichten.

(red)