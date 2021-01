Er war ein Leben lang jung und weise: Zum Tod Arik Brauers

Arik Brauer hat mit seinen Liedern die Sprache einer ganzen Generation bereichert wie mit seinen Bildern deren Träume. Nun ist dieser große jüdische Wiener im Alter von 92 Jahren gestorben.

„Ich war so glücklich mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meiner Kunst und meinem Wienerwald. Aber es gibt eine Zeit, da lebt man, und es gibt zwei Ewigkeiten, da existiert man nicht.“ Das waren, wie uns seine Familie überliefert, Arik Brauers letzte Worte. Was für ein Abschied. Was für ein alter Weiser, möchte man sagen, da fällt einem jäh ein, wie jung Arik Brauer noch im hohen Alter wirkte, wie frisch, wie lebhaft. Bei der Revue etwa, die ihm seine Tochter Ruth Brauer-Kvam zu seinem 90. Geburtstag widmete, mit vielen seiner Lieder, mit denen er die Sprache einer Generation bereichert hat wie mit seinen Bildern ihre Träume.