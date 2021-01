Der Maler Arik Brauer: Zum Tod des letzten Wiener Phantasten

(c) Mirjam Reither

Arik Brauer, täglich an der Staffelei

Er war ein großer Erzähler, auch in seiner Malerei. Arik Brauer war eine wesentliche Figur der Wiener Nachkriegsmoderne. Statt des Skandals wählte er Sanftmut und Reichtum in Farben, Formen, Geschichten.

Es sind diese dunkelbunten Bilder, in die man sich träumen kann, die einen zweifeln machen, ob die eigenen Träume, vor allem die als Kind, wirklich die eigenen und nicht tatsächlich aus Arik Brauers Pinsel geflossen waren. In Öl auf Holz, wie die sehr Alten Meister es taten, Bosch und Breughel, an die sich der junge Brauer und seine ebenfalls jungen Kameraden wendeten, um ihre Alpträume, die des gerade damals zu Ende gegangenen Zweiten Weltkriegs, zu bannen.