Der Siegeszug der Erneuerbaren durch Europa

Im Vorjahr kam es in Sachen Energieproduktion zu einer Wachablöse. Erstmals produzierten die Erneuerbaren in Europa mehr Strom als Kohle und Gas zusammen.

2020 geht in die Geschichte ein als bisher grünstes Stromjahr aller Zeiten. Zum ersten Mal übertraf die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen jene aus fossilen Brennstoffen. Die Erneuerbaren hatten im Vorjahr einen Anteil von 38 Prozent am europäischen Strommix, fossile Energieträger kamen nur auf 37 Prozent. Das zeigt eine Analyse des britischen Thinktanks Ember und der deutschen Denkfabrik Agora Energiewende.

Vorangetrieben wurde die Wachablösung vor allem durch das rasante Wachstum der Wind- und Solarerzeugung. Diese hat sich seit 2015 fast verdoppelt und machte 2020 immerhin ein Fünftel des europäischen Strommixes aus.

Unangefochtener Spitzenreiter ist Dänemark. Machten Wind- und Sonnenstrom in dem nordischen Land vor zehn Jahren noch rund 20 Prozent aus, führte eine beispiellose Ausbauoffensive die Dänen zu einem Wind- und Solarstrom-Anteil von 61 Prozent. Weit abgeschlagen folgen Irland (35 Prozent), Deutschland (33 Prozent) und Spanien (29 Prozent).

Österreich mit Nachholbedarf

Österreich liegt im europäischen Vergleich im hinteren Drittel. Nur zwölf Prozent des Stroms werden aus Wind- oder Sonnenenergie bezogen. 2010 waren es gar nur drei Prozent, seither hat sich also viel getan. Und auch in den kommenden Jahren soll der Anteil von Sonne und Wind mit Rekordförderungen noch einmal deutlich zulegen. Und eines muss man Österreich ohnehin zugutehalten: Durch den hohen Anteil der Wasserkraft (rund 60 Prozent) liegt man in Sachen Erneuerbaren-Anteil im absoluten europäischen Spitzenfeld.

Das rasante Wachstum von Wind- und Solarenergie hat die Kohle zum Niedergang gezwungen. Dave Jones, Ember-Stromanalyst und Studienautor

Nicht zuletzt deshalb, weil mit dem Kohlewerk in Mellach in der Steiermark im Vorjahr das letzte heimische Kohlekraftwerk seinen Betrieb eingestellt hat. Damit bestätigt Österreich den europäischen Trend – immer mehr Länder steigen aus der Kohleverstromung aus. Europaweit hat sich der Anteil von Kohle seit 2015 halbiert. Allein im Jahr 2020 sank dieser um ein Fünftel. Kohlekraftwerke lieferten damit nur noch 13 Prozent des europäischen Stroms. „Das rasante Wachstum der Erneuerbaren hat die Kohle zum Niedergang gezwungen“, bilanziert Dave Jones, leitender Stromanalyst bei Ember und Hauptautor des Berichts.

Die Erzeugung aus Erdgas sank 2020 hingegen nur um vier Prozent. Hintergrund dieser ungleichen Entwicklung ist der deutlich gestiegene Preis für Emissionszertifikate. Dadurch produzierten vergleichsweise klimafreundliche Gaskraftwerke vielfach den billigsten Strom unter den fossilen Kraftwerken. Sie unterboten in Deutschland, Polen und Tschechien sogar erstmals für einige Monate die Braunkohleverstromung.

„Green Deal“ wird Trend verstärken

Die europäische Stromnachfrage sank 2020 um vier Prozent und erreichte im April während der ersten Covid-19-Welle einen Tiefstand. Verantwortlich dafür war vor allem die teilweise Schließung der Industrie. Ein weiterer Rückgang bei den fossilen Energien wurde durch den Anstieg der Stromnachfrage im späteren Jahresverlauf gebremst. Die Studie ergab auch, dass Europas Strom im Jahr 2020 um 29 Prozent weniger CO2-intensiv war als 2015.

Die grüne Wachablöse in der Stromerzeugung sei den Studienautoren ein „wichtiger Meilenstein“ der europäischen Energieentwicklung. Der „Green Deal“ der EU-Kommission wird dem Siegeszug der Erneuerbaren weiteren Aufwind geben, sind sich die Autoren sicher.