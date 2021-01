Die Zulassung für den Impfstoff in der EU steht kurz bevor. 343.547 Dosen sollen im Februar nach Österreich kommen, verkündete Gesundheitsminister Anschober.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) erwartet ab dem 7. Februar erste Lieferungen des AstraZeneca-Impfstoffs. Beim Steering Board Meeting zur EU–Impfstoffbeschaffung hat der CEO von AstraZeneca laut einer Aussendung des Gesundheitsministerium bekannt gegeben, dass die Zulassung des Impfstoffes voraussichtlich Ende dieser Woche erfolgen soll. Zuvor war der Freitag, 29. Jänner als Zulassungstermin für den Impfstoff angekündigt worden. Nun dürfte es der 30. Jänner werden. Das verkündete Anschober am Montag auf Twitter.

Dann kann im Februar in drei Tranchen Impfstoff nach Österreich geliefert werden: Am 7. Februar 63.354, am 17. Februar 97.763 und Ende Februar 182.430. Insgesamt kommen im Februar "also 343.547 Dosen Impfstoff von AstraZeneca nach Österreich", hieß es.

Einschnitte bei AstraZeneca-Auslieferung

Ursprünglich hätten im Februar schon 650.000 Dosen von AstraZeneca nach Österreich geliefert werden sollen. Am Freitag hatte der Hersteller AstraZeneca angekündigt, zeitweise weniger Impfstoff liefern zu können als ursprünglich geplant. Grund sei eine geringere Produktion an einem Standort in der europäischen Lieferkette, hieß es da. So soll Österreich statt zwei Millionen Impfdosen vorerst nur 600.000 erhalten.

(APA/red.)