Der liberale deutsche Ifo-Ökonom Clemens Fuest hat den Aufruf NoCovid mit initiiert und warnt: Es bedarf noch sehr viel mehr Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Die Produktion in den Betrieben müsse aber aufrechterhalten werden.

In jüngster Zeit fordern vor allem linke Ökonomen noch viel radikalere Lockdowns. „Zero-Covid“ lautet eine dieser Initiativen, die tatsächlich die gesamte Wirtschaft, das gesamte öffentliche Leben runterfahren möchte, um die Infektionszahlen zu senken. „No-Covid“ geht in die selbe Richtung, wenn auch nicht so radikal. Einer der Initatoren ist der liberale Ökonom Clemens Fuest. Im Interview erklärt er, warum er für noch härtere Maßnahmen plädiert und selbst eine 7-Tage-Insidenz von 50 viel zu hoch ist.