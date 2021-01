Reiseziele ohne Quarantäne

Einige Urlaubsländer lassen Österreicher auch ohne Quarantäne, aber mit bestimmten Voraussetzungen einreisen. Worauf man achten muss.

Die Coronavirus-Pandemie hat den Tourismus nahezu überall zum Erliegen gebracht. Vor nicht notwendigen Reisen rät die Bundesregierung ab, die meisten Länder gelten mit wenigen Ausnahmen als Risikogebiete. Dennoch gibt es Urlaubsziele, bei denen - momentan zumindest - eine Einreise ohne Quarantäne möglich ist. (Nicht ausgenommen ist die (Heim-)Quarantäne bei der Ankunft in Österreich). Ein Überblick über die möglichen Urlaubsländer.

Sri Lanka

Blick vom Sigiriya in Sri Lanka. (c) imago images/Cavan Images (Cavan Images via www.imago-image)

Ausländische Touristen heißt etwa Sri Lanka seit 21. Jänner wieder willkommen. Bei einer Reise auf die Insel gibt es aber einiges zu beachten. Für die Einreise ist ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 96 Stunden ist, erforderlich. Ebenso ein gültiges Visum, das vorab über ein Online-Portal der Regierung beantragt werden muss. Mit beantragt muss dabei auch eine Reiseversicherung werden und je nach Reisedauer zwei oder drei weitere PCR-Tests, die im Hotel durchgeführt werden.

Gäste müssen sich die ersten 14 Tage ihrer Reise in einem zertifizierten Hotel (die Liste ist auf der Seite der Tourismusbehörde zu finden) aufhalten. Hier befinden sie sich jedoch nicht in Quarantäne, sie können alle Annehmlichkeiten wie etwa Pool, Fitnessstudio und Co. in Anspruch nehmen. Nähere Informationen auf: www.srilanka.travel/helloagain

Für Menschen, die bereits geimpft wurden, gibt es (noch) keine Ausnahme von diesen Regelungen.

Ägypten

(c) imago images/Addictive Stock (Juan Alberto Ruiz via www.imago-)

Wer nach Ägypten einreisen will, muss einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahre. Wenn kein Test vorgelegt werden kann, wird die Einreise verweigert und man muss wieder zurückreisen. Einige Flughäfen bieten auch vor Ort PCR-Tests an.

Bahamas

Ein Blick auf die nordöstliche Küste von Exuma. (c) imago images/Westend61 (Daniel Waschnig Photography via)

Alle Einreisenden müssen einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als fünf Tage alt sein darf. Außerdem muss noch vor der Abreise ein elektronisches Bahamas Health Visa beantragt werden. Nähere Informationen auf www.bahamas.com/tourism-reopening. Für die Beantragung des Visums muss der negative PCR-Test hochgeladen werden, außerdem muss man auch eine Reiseversicherung abschließen.

Dominikanische Republik

(c) imago images/Morozova Tatiana (Morozova Tatiana via www.imago-i)

Seit 15. September 2020 ist kein negativer PCR-Test mehr bei der Einreise vorzuweisen, jedoch werden Einreisende stichprobenartig kontrolliert. Ausgenommen davon sind Passagiere aus Großbritannien. Sie müssen einen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Außerdem ist bei der Ein- und Ausreise in die Dominikanische Republik ein einheitliches elektronisches Formular auszufüllen.

Allen internationalen Touristen, die auf kommerziellen Flügen anreisen und in einem Hotel übernachten, wird während des Check-in eine vorübergehende, kostenlose Krankenversicherung gewährt.

Malediven

Ein Blick auf das Kaafu Atoll auf den Malediven. (c) imago images/Westend61 (Konstantin Trubavin via www.imag)

Auch Urlaub auf den Malediven ist mit einigen Voraussetzungen, die an ein on-arrival-Visa geknüpft sind, verbunden. Dazu gehört etwa eine Buchung der Unterkunft vor Reiseantritt und die Übermittlung einer Traveller Health Declaration. Bei der Einreise muss außerdem ein negativer PCR-Test vorgewiesen werden. Der gesamte Urlaub darf nur in einem Resort verbracht werden, Inselhopping ist nur mit einer Ausnahmegenehmigung erlaubt. Kreuzfahrtschiffe dürfe nicht anlegen, auch die Hauptstadt Malé ist für Touristen nicht zugänglich.

Seychellen

La Digue, Seychellen. (c) imago images/YAY Images (via www.imago-images.de)

Alle Reisende müssen sich für eine Einreisegenehmigung auf einer Website registrieren. Erst nach Erhalt der Genehmigung ist eine Einreise möglich. Ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, eine Buchungsbestätigung für ein Hotel, das von der Gesundheitsbehörde abgesegnet wurde und eine Reiseversicherung sind ebenfalls ein Muss.

Ab Mitte März 2021 rechnet die Regierung damit, dass der Großteil der Bevölkerung geimpft wurde. Ab dann werden wieder Touristen aus aller Welt einreisen dürfen, jedoch müssen sie auch dann einen negativen PCR-Test vorweisen. Nähere Informationen auf www.tourism.gov.sc/covid-19-guidelines.

Vereinte Arabische Emirate

The Palm Jumeirah. (c) REUTERS (Jumana El-Heloueh)

Grundsätzlich ist die Einreise in die VAE wieder möglich, jedoch unterscheiden sich die Einreisebestimmungen je nach Emirat. Während man bei der Einreise über Abu Dhabi für 14 Tage in Quarantäne muss, benötigen Touristen, die über Dubai einreisen, lediglich einen negativen Covid-19-Test, der nicht älter als 96 Stunden ist.

Spanien

Wolken rund um den Pico del Teide in Teneriffa. (c) REUTERS (Santiago Ferrero)

Einreisende müssen sich vorab online über das Portal Spain Travel Health registrieren. Danach bekommt man einen QR-Code, den man bei der Einreise vorzeigen muss. Außerdem muss ein negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, vorgezeigt werden. Nähere Informationen auf www.travelsafe.spain.info/de/vorher

