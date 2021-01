Fürst Nemanja und die neue serbische Ära der goldenen Nasen

Ein 23 Meter hohes Denkmal für Fürst Nemanja inmitten eines neuen Nobelviertels in Belgrad erhitzt die Gemüter. Denn mit dem Projekt setzt Staatschef Vučić auch sich selbst ein – angeblich ziemlich lukratives – Denkmal.

Ein kühler Wind streicht durch das dürre Geäst der frisch gepflanzten Bäume auf der Baustelle am Belgrader Savski-Platz. Geschäftig rollen Arbeiter in Neonjacken grüne Grasmatten aus. Die Wolkendecke reißt auf: Hell taucht die Wintersonne den Denkmalkoloss in einen fahlen Schein.

„Nach acht Jahrhunderten des Wartens“ habe Serbien endlich ein Denkmal für Stefan Nemanja errichtet, jubiliert Belgrads „Stadtmanager“ Goran Vesić vor der für Mittwoch geplanten Einweihung des Monuments für „den Gründer der größten serbischen Dynastie“. „Es sieht unwirklich aus. Ich bin überglücklich,“ freut sich Präsident Aleksandar Vučić über „den schönsten Platz in Belgrad“: „Serbien ist wie Phönix aus der Asche auferstanden.“