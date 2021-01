Spaltet Donald Trump die Republikaner?

Nach der Übermittlung an den Senat beginnt das Impeachment in zwei Wochen – und soll nur wenige Tage dauern.

Seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus am 20. Jänner hat sich Donald Trump ruhig verhalten. Doch die Vorbereitungen auf sein Amtsenthebungsverfahren laufen auf Hochtouren. In der Nacht auf Dienstag übermittelten die Demokraten offiziell die Papiere für den Prozess gegen den Ex-Präsidenten an den Senat. Die öffentliche Anhörung soll am 9. Februar beginnen. Darauf haben sich die wichtigsten Akteure des Senats, der für die Abwicklung verantwortlich ist, geeinigt.