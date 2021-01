Vandalismus schockt die Niederländer

(c) imago images/ANP (via www.imago-images.de)

In mehreren niederländischen Städten kam es zu Gewaltorgien wegen der Corona-Ausgangssperre.

Den Haag. Ausgebrannte Autowracks, geplünderte Supermärkte, demolierte Fahrräder, eingeschlagene Fensterscheiben, die Reste von Feuerwerkskörpern in vielen Straßen. Diese Bilder bekamen viele Niederländer am Montagmorgen in Eindhoven, Amsterdam, Den Haag, Almelo, Tilburg und anderen Städten zu Gesicht. Zahlreiche Bürgermeister hatten am Sonntag den Notstand ausgerufen, nachdem die Proteste gegen die coronabedingten Ausgangssperren eskaliert waren.



In Eindhoven musste nach Straßenschlachten zwischen den „Corona-Vandalen“ und der Polizei der Zugverkehr eingestellt werden, der Bürgermeister konstatierte bürgerkriegsähnliche Szenen. In Enschede wollten gewalttätige Demonstranten die Uni-Klinik stürmen, sie beschossen sie mit Steinen und Feuerwerkskörpern.