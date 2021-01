Sachen zum Lachen

Eine gute Nachricht in schweren Zeiten: es gibt noch immer Anlass zum Lachen. Ein paar Tipps, um sich wenigstens kurz zu zerstreuen.

Gibt es eigentlich noch gute Nachrichten? Einerseits ist das eine Frage, die wir uns vermutlich alle täglich stellen, denn die ununterbrochene Diät von Hiobsbotschaften ist weder gut für Kopf noch Gemüt. Andererseits läuft man mit der Suche nach der Schokoladenseite des Lebens Gefahr, ins seichte Gewässer der Weltfremdheit abzudriften. Man kann natürlich der Ansicht sein, dass man sich von den Grauslichkeiten des Daseins nicht die Lebensfreude verhageln lassen möchte. Bloß hat es die Realität an sich, dass sie uns dann eben doch einholt. Vogel-Strauß-Politik ist selten eine nachhaltige Strategie zur Bewältigung dessen, was das Leben an Zumutungen auf uns einprasseln lässt.

Eigentlich wollte ich hierorts keine küchenphilosophischen Weisheiten verewigen, sondern die gute Nachricht verkünden, dass es auch in diesen schweren Zeiten Anlass zum Lachen gibt. Ein paar Tipps also, um sich wenigstens kurz zu zerstreuen. Etwas Altes: der Film „Ödipussi“ von und mit dem unsterblichen Loriot ist 33 Jahre nach seinem Erscheinen noch immer enorm komisch. Ich habe ihn mir am Wochenende wieder angeschaut (es gibt ihn beispielsweise bei Netflix); allein die Scrabble-Szene ist legendär. Ebenfalls ein Gipfel der humoristischen Filmkunst, wenn auch ein bisschen derber, ist der Film „Bridesmaids“ (ebenfalls auf Netflix) aus dem Jahr 2011, von und mit der exzellenten Komödiantin Kristen Wiig. Zwei Brautjungfern, die sich um die Zuneigung der Braut streiten, prachtvolle Furz- und Kackwitze: es muss ja nicht immer Kierkegaard sein.

Im Internet wiederum fand ich zwei US-Komiker, die während der Präsidentschaft von Donald Trump groß geworden sind. Der eine ist J-L Cauvin (Sie finden seinen Kanal auf Youtube), der unter anderem gespenstisch gute und ziemlich wahnwitzige Trump-Parodien macht. Die andere ist Blaire Erskine, die auf Twitter und TikTok irrsinnig lustige Persiflagen von Verschwörungsspinnerinnen und Trump-Cheerleadern veröffentlicht. Wie gesagt: den Lauf der Dinge ändert all das nicht. Aber es befreit enorm, dann und wann ungehemmt loszulachen.