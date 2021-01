Burgenland: „Sind nicht von pseudo-intellektuellen Vorgaben getrieben“

Vor einem Jahr gewann Hans Peter Doskozil die Landtagswahl. Landesgeschäftsführer Fürst über den burgenländischen Weg in der SPÖ.

Wien/Eisenstadt. Vor einem Jahr spielte Corona noch keine große Rolle – schon gar nicht im burgenländischen Landtagswahlkampf. Am 26. Jänner 2020 hatte der neue Landeshauptmann Hans Peter Doskozil einen überzeugenden Wahlsieg eingefahren: Plus acht Prozentpunkte, absolute Mehrheit. Er wurde damit zum bei Wahlen erfolgreichsten Landeshauptmann der SPÖ. Sein Kurs war und ist in seiner Partei – also jenseits des Burgenlands – aber nicht unumstritten. Verkürzt gesagt ist Doskozils burgenländischer Weg sozialpolitisch links, sicherheitspolitisch rechts und wirtschaftspolitisch recht pragmatisch.