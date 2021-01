Acht Milliarden Dollar Gewinn für Pharmakonzern Novartis

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat den Gewinn im vergangenen Jahr um 13 Prozent gesteigert.

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis im Vorjahr 8,07 Milliarden verdient und will drei Franken Dividende je Aktie an seine Aktionäre auszahlen. Für 2021 stellt das Unternehmen aus Basel am Dienstag einen Umsatzanstieg um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbetrag in Aussicht. Der um Sonderfaktoren bereinigte Betriebsgewinn solle um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag und stärker als der Umsatz wachsen. Die Prognosen gelten unter Ausschluss von Wechselkursschwankungen.

2020 lagen die Verkaufserlöse bei 48,66 Milliarden Dollar und waren damit währungsbereinigt um drei Prozent höher. Der bereinigte operative Gewinn zog um 13 Prozent auf 15,42 Milliarden Doller an. Novartis erfüllte damit die eigenen Vorgaben.

(APA/Reuters)