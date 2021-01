Was es mit den KN95-Masken auf sich hat

(c) imago images/Sven Simon (Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de)

Das Gesundheitsministerium sorgte für Verwirrung, als es verkündete, dass Masken der Norm KN95 nicht den FFP2-Masken entsprechen - und dies wenig später revidierte. Doch welche sind nun erlaubt? Und wo genau liegt der Unterschied?

Seit Montag ist in vielen Bereichen - im öffentlichen Verkehrsmitteln, in Supermärkten, vor Gericht - das Tragen einer FFP2-Maske vorgeschrieben. Doch es sind noch andere Masken im Umlauf, die von Aussehen und Wirkung den FFP2-Masken sehr ähneln - darunter etwa die KN95-Maske.

Das Gesundheitsministerium sorgte am Montagnachmittag für Verwirrung, als es verkündete, dass Masken der Norm KN-95 „keiner europäischen Norm unterliegen“. Es gebe „dazu auch keine europäische Qualitätskontrolle. Sie sind also möglicherweise nicht getestet und sind daher rechtlich als 'simpler' Mund-Nasen-Schutz zu beurteilen."

Dies wurde allerdings wenig später wieder revidiert. So besage die Kennzeichnung KN95 Norm, dass diese Masken ähnlich gut sind, wie die europäischen FFP2-Masken, präzisierte das Gesundheitsministerium seine Angaben. KN95-Masken sind also unter gewissen Voraussetzungen ebenfalls zugelassen. Sie sollen aber laut dem Gesundheitsministerium nur verwendet werden, wenn sie nachweislich in Europa geprüft worden sind.

Konsumenten sollen also beim Kauf darauf achten, dass ihre Masken mindestens zwei der folgenden Merkmale aufweisen: ausdrückliche Bezeichnung als FFP2-Maske, CE-Zeichen, EN-Kennzeichnung oder eine vierstellige Nummer zur Identifikation des zertifizierenden Testinstituts. Dann könne man sich auf eine gleichwertige Filter- bzw. Schutzleistung verlassen.

FFP2, KN95, N95

Doch was genau ist der Unterschied zwischen den Kennzeichnungen FFP2 und KN95? FFP2, KN95 oder auch N95 sind die Schutzklassen-Bezeichnungen für Partikel-filtrierende Halbmasken aus verschiedenen Ländern. So stammt eine FFP2-Maske in der Regel aus Europa, und muss mit dem CE-Zertifikat EN 149 gekennzeichnet sein. N95 ist eine vergleichbare Maske aus den USA, KN95 stammt aus China.

Alle drei Masken müssen vergleichbare Zertifizierungs- und Zulassungsanforderungen erfüllen, ganz ident sind sie aber nicht. Dennoch filtern sie alle bis zu 94 Prozent der Partikel in der Luft und bieten so einen weit besseren Schutz als herkömmliche Stoff- oder OP-Masken. KN95 und N95 haben mit 95 Prozent (daher der Name) sogar eine minimal bessere Filterleistung als das europäische Äquivalent FFP2.

Nur keinen Filter

Auch innerhalb der FFP2-Masken, die bis zu 94 Prozent der Partikel in der Luft filtern, muss man unterscheiden. Um auch das Umfeld zu schützen, sind nur Masken ohne Ausatemventil erlaubt. Denn diese Ventile lassen die ausgeatmete Atemluft ungefiltert und somit auch Viren belastet in die Raumluft strömen.

Im Sozial- und Gesundheitsbereich dürfen KN95-Masken nur dann eingesetzt werden, sofern sie CPA zertifiziert sind. Aufgrund eines nationalen Erlasses ist dies möglich, unter der Voraussetzung, dass die Masken in Österreich geprüft und zertifiziert wurden. Bestehe dieses Kennzeichen, brauche man „keinerlei Bedenken“ haben, „dass es sich um sichere Masken handelt, die der Filterleistung und dem Schutz einer FFP2-Maske entsprechen", so das Gesundheitsministerium.

(twi/APA)