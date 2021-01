Keira Knightley: Keine Nacktszenen mehr für männliche Regisseure

Es gehe teilweise um Eitelkeit aber auch um den männlichen Blick, den sie nicht mehr bedienen wolle, so die Schauspielerin in einem Podcast.

Die britische Schauspielerin Keira Knightley (35) will in Filmen männlicher Regisseure keine Nacktszenen mehr drehen. Teilweise habe es mit Eitelkeit zu tun, aber auch mit dem „male gaze“- also dem männlichen Blick auf die Welt und insbesondere auf Frauen - sagte der Hollywoodstar ("Fluch der Karibik") in einer Folge des Podcasts "Chanel Connects".

"Ich möchte einfach nicht mehr nackt vor einer Gruppe von Männern stehen." Sie lehne Nacktszenen nicht grundsätzlich ab. So würde sie durchaus einen Film drehen, in dem es ums Mutterwerden und die Veränderung des Körpers gehe - allerdings nur "mit einer Frau, die davon auch etwas versteht“, dies müsse unter Regie einer Filmemacherin geschehen.

Auch Sexszenen seien manchmal notwendig. Aber dafür könne ein Körperdouble eingesetzt werden. Knightley: "Weil ich zu eitel bin und zwei Kinder bekommen habe und weil ich nicht nackt vor einer Gruppe Männer stehen will." Die Schauspielerin, die mit dem Popmusiker James Righton verheiratet ist, lässt sich seit der Geburt ihrer ersten Tochter 2015 eine Klausel in die Verträge schreiben, dass sie sich nicht nackt vor der Kamera zeigen muss.

(APA/dpa)